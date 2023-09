Brandizzo: sindaco, sconcertato da stop Rfi a Sigifer

"La decisione dell'amministratore delegato di Rfi di revocare l'appalto alla Sigifer senza attendere i risultati delle indagini della magistratura mi lascia sconcertato: non è per prendere le difese dell'azienda ma dei 79 lavoratori che rischiano di rimanere senza lavoro". Così il sindaco di Borgovercelli, Mario Demagistri, dopo l'annuncio dato in tv dall'ad di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, sullo stop agli appalti alla Sigifer. "Quella decisa da Rfi - afferma - è una condanna per l'azienda vercellese senza avere le risultanze della magistratura. Quella notte chi doveva dare l'autorizzazione a lavorare? Perché Massa, invece di dire 'uscite dai binari perché il treno deve ancora passare', ha detto 'se dico treno andate dall'altra parte'? Però per il tecnico Rfi è stata decisa la sospensione in via cautelativa, mentre per la ditta di Borgo Vercelli c'è stata una sentenza di condanna. Chiedo a Rfi di revocare la sospensione finché non verranno accertate le responsabilità". "Oggi - conclude Demagistri - abbiamo app e sistemi che ci dicono in tempo reale dove si trova un treno o un aereo: possibile che la sicurezza sui binari è demandata ad una telefonata tra la centrale e un responsabile Rfi? Sul tablet di Massa ci poteva essere una app per segnalare il treno in arrivo. Possibile non ci sia un sistema per prevenire un errore umano?".