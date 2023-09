Lampedusa: Fassino, Meloni continua con approccio inefficace

"Nonostante il fallimento della politica migratoria seguita fin qui, la Meloni continua a scommettere su un approccio securitario - blocco navale e detenzioni - che ha gia ampiamente dimostrato di non avere alcuna efficacia". Lo ha dichiarato Piero Fassino, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. "La Meloni e la sua maggioranza - aggiunge - ignorano una semplice verita: a chi vive nella fame, nella miseria, nelle guerre non puoi dire semplicemente 'stattene li'. O gli si offrono condizioni di vita dove risiede o andra' a cercarsele migrando. Ma di questo nell'azione del governo non c'e traccia. Si continua evocare un "Piano Mattei" che allo stato è nient'altro che un titolo, senza alcun progetto, ne' finanziamenti. E ne è riprova l'assenza nelle prime anticipazioni sulla legge di bilancio di qualsiasi riferimento a fondi per lo sviluppo dei Paesi da cui provengono i migranti. Cosi come non si ha traccia di un fondo nazionale per la migrazione a cui Comuni e Regioni possano attingere per realizzare accoglienza e integrazione". "Non è con la faccia feroce - osserva ancora Fassino - che si gestisce un fenomeno cosi complesso. Si guardi a come la Germania è stata in grado di accogliere centinaia di migliaia di profughi siriani, di integrarli, formarli e avviarli al lavoro. Peraltro avendo questo governo autorizzato l'ingresso nei prossimi tre anni di 500 mila lavoratori stranieri per soddisfare le esigenze di mano d'opera delle imprese, non sarebbe coerente adottare misure analoghe per i 140mila profughi approdato sulle nostre coste?". "Insomma - conclude - si abbandoni una politica fallimentare e si imbocchi una strada ragionevole, chiedendo all'Europa di sostenerla".