Sisma in Marocco, partono gli aiuti di Ics Alessandria

E' partito oggi per la zona di Marrakech il camion della prima missione di aiuti organizzata da Ics Alessandria dopo il terremoto dei giorni scorsi. L'Istituto intrattiene con la popolazione del Paese rapporti oltre vent'anni. Il suo presidente, Mohamed Ed Derras, è originario di Fquih Ben Salah. "Ci siamo imbarcati a Genova - spiega - e lunedì sbarcheremo a Tangeri. Il giorno successivo, grazie all'assistenza di una associazione di Casablanca, sdoganeremo il materiale per poi distribuirlo nelle località intorno a Marrakech". Ics ha coinvolto nell'iniziativa le associazioni Anteas, Caritas e Centro culturale Islamico. Sono stati raccolti beni di prima necessità (coperte, abbigliamento invernale, materiale medico), tende e sacchi a pelo, ed è stato attivato un iban per accreditare i fondi. Si sta valutando, inoltre, la possibilità di fornire acqua potabile attraverso un intervento coordinato con Egato6 (Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale per la gestione delle risorse idriche nell'Alessandrino). "Magari - precisa Ed Derras - acquistando un potabilizzatore E' indispensabile per evitare che, a questa emergenza, ne segua un'altra di tipo sanitario. L'impianto sarà collocato presso uno dei villaggi maggiormente colpiti".