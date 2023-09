Schianto Freccia: Enac, aeroporti scongiurino il bird strike

Lavorare sulla prevenzione e sulla dissuasione per evitare che "gli aeroporti diventino attrattivi per gli uccelli e, più in generale, per la fauna selvatica". Questo è l'ingrediente necessario per minimizzare il rischio di un bird strike, l'impatto violento di un aereo con uno stormo di uccelli. A parlarne, all'indomani dell'incidente di San Francesco al Campo, dove lo schianto di una Freccia Tricolore è costata la vita a una bimba di 5 anni, è Claudio Eminente, direttore centrale della programmazione economica e dello sviluppo delle infrastrutture dell'Enac e presidente del Bird Strike Commitee per l'Italia. "Il fenomeno - spiega - purtroppo è conosciuto ed è accuratamente monitorato. Gli eventi catastrofici come quello avvenuto ieri sono comunque estremamente rari". Sono i gestori degli aeroporti e gli enti locali a dovere adottare gli accorgimenti indispensabili. I sistemi sono numerosi: a cominciare per esempio dai distress call, dispositivi che riproducono rumori in modo tale che gli animali recepiscano la zona come pericolosa.