Sciopero trasporti locali domani in varie città

Una serie di scioperi interesserà domani il trasporto locale in diverse città. La protesta, che vede quasi ovunque la proclamazione da parte dei sindacati di base e autonomi Orsa e Cub prevede invece una protesta più ampia, relativa a tutti i settori pubblici, organizzata dalle Cgil, Cisl e Uil nella città metropolitana di Bologna. In particolare la protesta - secondo quanto riporta il prospetto degli scioperi sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - riguarderà per 4 ore dalle 8.30 alle 12.30 i trasporti Cotral della regione Lazio, per 4 ore dalle 17 alle 21 Brescia, per 4 ore con diversi orari Genova, per 4 ore dalle 11 alle 15 il personale della Trentino Trasporti di Trento e per 3 ore Lecce dalle 9.30 alle 12.30. La protesta di 24 ore, con varie modalità, è invece prevista a Torino, in Basilicata, a Piacenza, Modena e Reggio Emilia, a Venezia, a Brescia e a Bologna. In questa città lo sciopero di Cgil, Cisl e Uil fermerà il trasporto locale dalle 12 alle 14, quello aereo dalle 10 alle 14, quello ferroviario dalle 10 alle 12 e riguarderà la società Autostrade per l'Italia e l'Anas dalle 10 alle 12.