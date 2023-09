Confiscati 400mila euro a un pensionato pluripregiudicato

La Direzione Investigativa Antimafia, il Centro Operativo di Torino e la Guardia di Finanza del capoluogo piemontese, hanno dato esecuzione a un decreto di confisca, emesso dal Tribunale di Torino - Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del direttore della Dia, nei confronti di un pensionato, già imprenditore, pluripregiudicato, che vive nelle province di Asti e Torino. Sono stati sequestrati quattro beni immobiliari, un'autovettura e circa 18mila euro in contanti, per un valore complessivo di circa 400mila euro. L'uomo, per cui è stata disposta la sorveglianza speciale per tre anni, era già stato condannato per numerosi reati commessi, tra i quali usura ed estorsione. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle torinesi dal personale della Dia, hanno evidenziato che il pensionato aveva a disposizione molti beni nonostante avesse dichiarato un reddito basso, confermando così, secondo gli inquirenti, che vivesse grazie ai proventi delle attività criminali.