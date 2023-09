Schianto Freccia: riaperto l'aeroporto di Torino Caselle

E' stato riaperto questa mattina l'aeroporto di Torino Caselle chiuso dopo l'incidente al velivolo delle Frecce Tricolori, sabato pomeriggio, nel quale è morta una bambina di 5 anni. Il primo volo in partenza alle 6:15 per Napoli, il primo in arrivo alle 7:45 da Cagliari.