Arriva a Torino "Pop in the City", in 600 dalla Francia

Scoprire il patrimonio ma anche i valori di una città con 30 sfide insolite, per 8 ore di gara, suddivise in 5 categorie, arte, sport, avventura, cultura e solidarietà. Arriva a Torino, il 23 settembre, 'Pop in the City' il primo raid urbano europeo che dal 2012 ha toccato 10 Paesi e che porterà nel capoluogo piemontese 600 partecipanti dalla Francia ai quali si potrà aggiungere chiunque voglia cimentarsi in prove e attività che vanno dal canottaggio sul Po alle degustazioni alle visite ai musei, completandone il maggior numero prima di arrivare al traguardo, in una sorta di caccia al tesoro della città. "È un evento - dice Marcella Gaspardone, dirigente di Turismo Torino e Provincia - che ci permette di mostrare le eccellenze cittadine al pubblico francese, senza considerare la ricaduta economica e di immagine". "Un'opportunità per i partecipanti - aggiunge l'assessore al Turismo Mimmo Carretta - di scoprire Torino e siamo certi che i partecipanti ne rimarranno affascinati e speriamo che la curiosità li spinga a tornare tante altre volte". L'evento, promosso dalla società francese Pop in the City, è sostenuto da Cus e Musei Reali.