Piemonte, al via iter due leggi su crediti Superbonus 110%

La Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale ha svolto oggi le prime determinazioni su due proposte di legge per interventi legati ai crediti del Superbonus edilizio 110%. Le due proposte sono state presentate rispettivamente dal presidente dell'Assemblea legislativa Stefano Allasia, e dal capogruppo del Pd Raffaele Gallo. Entrambi sono intervenuti per chiedere un percorso rapido per la legge, molto attesa per le sue implicazioni pratiche. Le consultazioni online sono state fissate nel termine di quindici giorni. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Sean Sacco ha annunciato la presentazione di un'ulteriore proposta pentastellata sullo stesso tema, che verrà inserita nello stesso percorso legislativo.