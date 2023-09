Segre e Seymandi danno buca

Li avevano invitati, associati e benefattori, auspicando di “vedervi” numerosi, ma alla fine a non farsi vedere sono stati proprio loro. E così Massimo Segre e Cristina Seymandi, la coppia scoppiata diventata il tormentone gossipparo dell’estate, hanno dato buca alla festa di Torino magazine dove pure erano attesi per promuovere la Fondazione Ricerca Molinette, di cui il banchiere è presidente e la mancata sposa il segretario generale. A quanto pare, dopo aver preso in considerazione l’ipotesi di una presenza “alternata” (lui a inizio serata, lei a chiudere le danze) entrambi hanno preferito disertare il Garden di Edit, lasciando un po' delusi gran parte degli oltre mille presenti. L’eterno dilemma morettiano, ancora una volta irrisolto. Troppa pressione dicono alcuni, certezza di trovare i giornalisti ad ogni angolo e dietro le siepi dicono altri, malanni di stagione i meglio informati. Quelli che speravano di incontrarli da soli o in coppia dovranno attendere ancora. “A dirla tutta, la storia ci ha un po’ rotto”, commentava sorseggiando un drink un amico di Segre con cui in passato ha lavorato. “E senza contare il fatto che, per colpa loro, tutta Torino ne esce maluccio”, continua preoccupato del danno all’immagine di sobrietà che l’understatement sabaudo ha sempre voluto dare di sé, per quanto datato e ipocrita.

La festa è comunque stata un successo. Oltre mille persone in quello che un tempo erano gli spazi dell’ex Incet industria cavi elettrici Torino, per '”Ripartiamo dalle Idee”, l’evento di inizio stagione del celebre mensile. Bollicine, musica e interventi dal palco per esporre idee per la città del futuro ma anche del presente. Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e aspirante governatore, Michela Favaro, assessore al Patrimonio e vicesindaco di Torino (ha promesso che la città prenderà tutti i soldi del Pnrr fino all’ultimo euro). Hanno detto la loro ai conduttori Guido Barosio e Camilla Nata, della Rai, anche Beatrice Borgia di Film Commission (“stiamo attirando più produzioni possibili”), Lamberto Gancia per il Teatro Stabile, Valerio Saffirio, il guru della comunicazione (“Torino è fantastica ma purtroppo vive di strappi non sfrutta il suo potenziale senza una cabina di regia di livello sui grandi eventi”), il presidente del Cus Riccardo D’Elicio, Marco Berry, don Luca Peyron a parlare di intelligenza artificiale (e non). Presenti anche gli Eugenio in via di Gioia quelli della scritta “Ti amo ancora” in Piazza San Carlo.