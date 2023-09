Vattimo, il cordoglio della politica

"Con la scomparsa di Gianni Vattimo se ne va una mente illuminata, un grande filosofo e un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, internazionale e di una terra, il Piemonte, che è stata e sarà sempre la sua casa". Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, esprime il suo cordoglio per la morte del filosofo torinese. "Gianni Vattimo ha rappresentato un punto di riferimento della filosofia contemporanea e dell'impegno politico per la libertà". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, lo ricorda. "Lascia un grande vuoto in tutti noi e nella sua Torino cui tanto era legato", aggiunge il primo cittadino. "Con Gianni Vattimo ci lascia una delle menti più fini e illuminate del pensiero del Novecento. Un filosofo che ha impreziosito la conoscenza, ma anche un uomo che ha saputo dimostrare l'importanza dell'impegno civile e politico". Con queste parole l'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, parlamentare M5s, ricorda sui social lo studioso torinese. "Ai suoi affetti le mie più sentite condoglianze", aggiunge Appendino. "Addio a #GianniVattimo il più riconosciuto filosofo del pensiero debole e della postmodernità. Uomo controcorrente, a una ricca produzione intellettuale ha unito impegno politico nella sinistra e in ogni battaglia di libertà. Dolore e nostalgia per un amico di molte stagioni comuni". Lo ha scritto, su Twitter, Piero Fassino, deputato del Partito democratico.