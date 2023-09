Federauto, bene il Pe, non abbassare la guardia

"Il voto con cui la Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha espresso un parere secondo il quale anche i biocarburanti vanno inclusi nella definizione di carburanti CO2 neutri è un passo avanti verso quella soluzione equilibrata in grado di garantire contemporaneamente, attraverso un mix di soluzioni a zero climalteranti, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della transizione green". Così Massimo Artusi, vicepresidente di Federauto, con delega Trucks&Van, commenta il parere approvato della Commissione Trasporti del Parlamento europeo. "Si tratta però solo di un orientamento, tecnico e politico, che ci impone di non dimenticare - aggiunge Artusi - che quello approvato è soltanto un parere (anche se non l'unico espresso negli ultimi tempi da vari organismi europei e mondiali a favore di carburanti bio e carbon neutral) e che, a livello parlamentare, l'ultima parola spetta alla Commissione Ambiente dove, raccolti i pareri delle altre commissioni, si concentrerà la decisione parlamentare. Fermo restando che l'approvazione finale avverrà dopo il Trilogo. Per questo non dobbiamo abbassare la guardia, illudendoci che la proposta di regolamento sia stata adeguatamente e definitivamente corretta. La strada per una soluzione realistica ai problemi climatici è ancora lunga da percorrere. Per parte nostra, noi siamo determinati a impegnarci, giorno per giorno, per far sì che il consenso su scelte logiche prevalga sull'approccio ideologico".