"La scuola cade a pezzi", blitz del Blocco studentesco

"Questa scuola cade a pezzi: sotto i tetti ci sono gli studenti". Così recita lo striscione che gli attivisti del collettivo Blocco Studentesco di Torino hanno esposto questa mattina davanti all'Iiss Erasmo da Rotterdam, a Nichelino (Torino) per protestare contro la situazione "fatiscente dell'edilizia scolastica". "Oggi - spiegano in una nota Blocco Studentesco - abbiamo protestato davanti ad un istituto che da anni è vittima di problematiche strutturali. La nostra volontà è quella di evidenziare i ritardi da parte delle istituzioni nel destinare i fondi per la ristrutturazione di gran parte dei plessi scolastici italiani che, stando ai dati statistici, per il 40% presentano costruzioni risalenti agli anni '70, dunque obsolete per quanto riguarda gli standard attuali." "Questo blitz - continua la nota - vuole essere un monito per gli organi istituzionali, i quali pensano a tutto tranne che al benessere degli studenti, rallentando inoltre la procedura dell'erogazione dei finanziamenti e causando nel frattempo ulteriori rischi e potenziali vittime innocenti tra gli studenti." "Dunque - conclude la nota - pretendiamo da parte delle istituzioni l'immissione immediata dei fondi e di conseguenza l'inizio dei lavori di messa in sicurezza, partendo dalle strutture più a rischio fino a quelle meno fatiscenti, arrivando ad una situazione di totale sicurezza nella totalità delle scuole".