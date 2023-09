Sgarbi, Greco lungo mandato ma non merita critiche severe

Nessun dubbio sulle qualità, l’impegno e i risultati di Cristian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino e spirito libero, condizione senza la quale non si può dirigere efficacemente uno dei più grandi musei del mondo". Così il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi sulle polemiche che in queste ore stanno investendo il direttore del Museo Egizio di Torino. "Io personalmente e i dirigenti del Ministero ne abbiamo apprezzato l’opera che non può essere messa in discussione per un diverso parere rispetto a una scelta più antropologica che politica, sulla quale, quando era all’opposizione l’attuale presidente del Consiglio, si è mostrato discorde in tempi in cui così difficile è stabilire un rapporto culturale con i popoli i migranti ed extracomunitari - ha aggiunto Sgarbi -. Ed è inevitabile correggere da una parte e dall’altra posizioni che non sono dogmatiche. Per questo non nego l’evidenza del lungo mandato di Greco ma credo che non merita la critica severa di Maurizio Marrone, assessore di Fratelli d’Italia, al quale dev’essere comunque consentito, senza insultarlo ('danneggia l’immagine dell’Italia nel mondo') esprimere un parere dissonante”.