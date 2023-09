Vattimo, funerali sabato mattina

Il funerale del professore Gianni Vattimo, tra i più noti filosofi italiani e tra i massimi esponenti della filosofia ermeneutica a livello mondiale, le cui opere sono tradotte in 18 lingue, si terrà sabato 23 settembre, alle ore 10, nella chiesa di San Lorenzo in piazza Castello a Torino. La camera ardente allestita nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università sarà visitabile dalle ore 10.30 di domani, giovedì 21 settembre, fino a venerdì 22 settembre. Gli orari, per entrambi i giorni, sono: 10.30-18. La salma del professore Vattimo lascerà il Rettorato sabato mattina alle ore 9,30 per raggiungere la chiesa per il rito funebre.