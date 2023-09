Migranti: Torino, nel pomeriggio nuovi arrivi

Nuovi arrivi a sorpresa, questo pomeriggio, al centro accoglienza per i migranti di Torino, dove già questa mattina erano ospitate circa 500 persone. Intorno alle 15 sul piazzale della struttura gestita dalla Croce Rossa sono arrivati due bus, partiti da Brindisi, con a bordo una settantina di ragazzi. Una situazione che ha costretto il personale e i volontari della Croce Rossa a gestire l'ennesima emergenza, a fronte di un centro già ben oltre la sua capienza. Le persone dei due bus che verranno quindi accolte in via Traves sono una trentina di adulti e 14 minori, mentre gli altri proseguiranno il viaggio fino a Borgomanero, dove si trova un'altra struttura di accoglienza per migranti, in una ex caserma. I migranti accolti arrivano da Guinea, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Mali, Cameroun, Ghana e Togo.