L'Italia delle Regioni a Torino con Mattarella e Meloni

Dopo il successo dello scorso anno a Milano torna in veste rinnovata L'Italia delle Regioni, il festival della Conferenza delle Regioni, in programma dal 30 settembre al 3 ottobre a Torino, dove sono attesi anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. La manifestazione partirà da Piazza Castello, che nel fine settimana si trasformerà in un 'villaggio delle Regioni' all'insegna delle eccellenze territoriali. Palazzo Reale e il Teatro Carignano ospiteranno invece lunedì e martedì due giornate di incontri istituzionali, mentre all'Archivio di Stato si terranno i tavoli tematici. Temi centrali saranno le infrastrutture e le proposte delle Regioni per l'ammodernamento del Paese. Una vetrina speciale sarà dedicata al metaverso. Il 2 ottobre l'apertura istituzionale alla presenza di Mattarella a Palazzo Reale. Sono previsti interventi del governatore del Piemonte Alberto Cirio, del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, e della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, oltre al saluto del sindaco Stefano Lo Russo. A seguire due tavole rotonde: 'Le grandi infrastrutture motore del Paese', e 'Le grandi manifestazioni internazionali'. Nel pomeriggio all'Archivio di Stato ci saranno i tavoli di lavoro sulle proposte delle Regioni e sarà presentato il Rapporto Ipsos - Regioni sullo stato del Paese e la sua percezione. Il 3 ottobre alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è prevista la chiusura dei lavori al Teatro Carignano con due tavole tematiche: 'Le Regioni per lo sviluppo economico e per i territori', e 'Pnrr e welfare nuove sfide per le Regioni'. L'intervento conclusivo è affidato a Fedriga, che esporrà 'Le proposte delle Regioni per l'ammodernamento del Paese'. Infine si celebrerà il 40º anniversario della Conferenza Stato-Regioni nei locali del Parlamento Subalpino.