Sono 4.195 dottori commercialisti in Piemonte, avanzano under 40

La Cassa dottori commercialisti (Cdc) conta 4.195 iscritti in Piemonte, pari a circa il 5,7% del totale dei professionisti associati all'Ente di previdenza e assistenza di categoria, e "tra il 2021 e il 2022, si è registrata una crescita di quasi il 1,1%, in linea con il valore nazionale". Ed è una platea, quella dei dottori commercialisti della regione del Nord Ovest della Penisola, "in cui le donne rappresentano il 38,9% del totale (superiore al valore nazionale pari a 33,3%) e gli under 40 il 24,0%, rispetto al 21% del dato italiano". Lo rende noto la stessa Cdc, alla vigilia del convegno "La Cassa incontra gli iscritti" che si terrà con i professionisti dell'Ordine di Novara e Verbania venerdì 22 settembre dalle 9.30 alle 11.30 ad Arona, presso Hotel Concorde (in Via Verbano, 1). Nel 2022, afferma il presidente dell'Ente Stefano Distilli, "sono stati investiti oltre 28 milioni in politiche a sostegno degli iscritti e dei loro familiari, con una crescita del 2% rispetto all'anno precedente. Le direttrici di intervento sono quattro: il futuro professionale, l'ampliamento delle tutele sanitarie, la conciliazione famiglia-lavoro e un'attenzione particolare alla formazione specialistica e agli under35. Abbiamo stanziato - chiosa - tre milioni offrendo un sostegno alle iniziative che contribuiscono all'ampliamento delle competenze specialistiche".