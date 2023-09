Rifiuti, il 69% dei torinesi non conosce i Raee

Il 69% dei torinesi non conosce il significato dell'acronimo Raee, rifiuti di Apparecchiature elettrixhe ed elettroniche, il 59% non lo hai mai sentito nominare, il 19% si è rivolto agli 'svuota cantine' per disfarsene e il 17% si è imbattuto, fuori dai centri di raccolta, in soggetti non autorizzati che hanno chiesto di consegnarli a loro, dato negativo ma migliore della media nazionale, del 32% e 34%. Sono alcuni dei risultati dell'indagine Ipsos per il consorzio Erion Weee illustrati oggi in occasione del lancio della nuova campagna di sensibilizzazione promossa insieme a Amiat gruppo Iren e Città di Torino 'Riciclare i Raee è una bella storia!', che prevede affissioni e lezioni formative in una dozzina di scuole. Dal sondaggio emerge anche che rispetto a 14 tipologie di prodotti oggetto dell'indagine, il 30% degli intervistati ne getterebbe almeno uno nei contenitori della plastica o della raccolta indifferenziata, pensando nel 74% dei casi che sia la procedura corretta. Inoltre il 20% dei torinesi non conosce il servizio '1 contro 1' e il 67% quello '1 vs 0', ossia il diritto del consumatore di richiedere, al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio, il ritiro di quello equivalente di cui vuole disfarsi o la possibilità di conferire i Raee di piccole dimensioni nei grandi negozi di elettronica gratuitamente e senza obbligo di acquisto. Per quel che riguarda, invece la gestione dei Raee a Torino, nel 2022 Erion Weee ha gestito oltre 3.861 tonnellate di Raee domestici, dal cui corretto trattamento sono state ricavate 2.151 tonnellate di ferro, 423 di plastica, 80 di alluminio e 73 di rame. Gestione che ha evitato l'emissione in atmosfera di quasi 32.396 tonnellate di anidride carbonica e ha permesso il risparmio di quasi 5 milioni di kWh di energia elettrica.