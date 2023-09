Museo egizio: Appendino, destra s'inventa un nuovo nemico

"Quando sei in difficoltà, inventati un nuovo nemico. È ormai la tattica continua del centrodestra. In questi giorni la vittima designata è il Direttore del Museo Egizio di Torino. Christian Greco è un bravissimo egittologo che sta svolgendo da anni un lavoro preziosissimo per il Museo, come dimostrano le quantità di visitatori in continua crescita e le numerose collaborazioni attivate con musei, istituti di ricerca e università internazionali. Il suo peccato, per la destra, è aver aperto il museo con politiche di inclusione rivolte a tutte e tutti. E, evidentemente, aver avuto troppo successo". Lo afferma l'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, parlamentare M5s. "Il Ministro Sangiuliano a chi chiede la testa del Direttore del quinto museo più visitato d'Italia risponde "no comment". E chi dovrebbe commentare, se non lui? Politici che sul tema dovrebbero solo avere la decenza di tacere, come il Deputato leghista Crippa che anni fa fabbricava video falsi contro Greco? O il Ministro non conosce il Museo, cosa che non mi stupirebbe, oppure è ostaggio dei partiti che lo sostengono. O, probabilmente, entrambe le cose. Scapperà anche dall'Aula per non rispondere alla nostra interrogazione?", conclude.