Fatture false, Gdf sequestra 300mila euro a imprenditore

La Guardia di finanza ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie di un imprenditore delle Valli di Lanzo sospettato di aver messo in atto una frode fiscale tramite la propria azienda operante nel settore delle costruzioni. L'indagato, secondo le indagini della guardia di finanza di Lanzo, emetteva e utilizzava fatture per operazioni inesistenti riferibili a lavori di ristrutturazione di una struttura alberghiera e per la sostituzione e messa in opera di una stazione sciistica ad Ala di Stura, nel Torinese. In questo modo l'imprenditore avrebbe ottenuto un risparmio d'imposta per oltre 300 mila euro. Il Gip del tribunale di Ivrea ha quindi emesso, nei confronti dell'uomo, del suo nucleo familiare e delle società dallo stesso gestite, un decreto di sequestro preventivo di conti correnti, beni mobili e immobili, auto di lusso e autocarri per un importo corrispondente al profitto conseguito.