Migranti: Pd torinese favorevole a tavolo su Ius scholae

"Come Partito Democratico metropolitano, siamo favorevoli alla proposta del sindaco Lo Russo sull'apertura di un tavolo a Torino sul diritto di cittadinanza italiana per un minore straniero in base al percorso scolastico, il cosiddetto Ius scholae". Lo afferma il segretario Marcello Mazzù. "Come ha ricordato il sindaco, i giovani stranieri a Torino erano 10mila venti anni fa, e oggi sono 27mila, sono ragazzi ben integrati anche se non cittadini. Questo è un tema che deve essere affrontato a livello nazionale dal Parlamento, trovando una giusta sintesi con una maggioranza trasversale".