Droga in Barriera, sette misure cautelari a Torino

Un'operazione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Torino, denominata 'Pusher 2022' ha portato a sette misure cautelari - cinque in carcere e due divieti di dimora - per altrettanti presunti spacciatori, tutti di origine straniera. Altri tre invece non sono stati rintracciati in quanto non si trovano più in Italia. Secondo gli investigatori, coordinati dalla Procura del capoluogo piemontese, gli indagati avevano messo in piedi una vera e propria piazza di spaccio nel quartiere Barriera di Milano, in particolare nel tratto di corso Palermo, compreso tra via Malone, via Sesia e via Scarlatti. Durante l'intera operazione sono stati sequestrati oltre 2,8 chilogrammi di cocaina e crack, 1,6 chilogrammi di eroina, oltre 2,7 chilogrammi di hashish, e una somma contante di oltre 80mila euro. A carico di uno dei destinatari delle misure cautelari c'era già un ordine per la carcerazione per una condanna divenuta definitiva. Dalla primavera del 2022, grazie all'installazione di telecamere posizionate nei luoghi dove c'era la maggiore concentrazione di venditori e acquirenti della droga, sono stati individuati i gruppi di pusher centrafricani, che presidiavano la 'piazza'. Qui veniva venduto il crack, l'eroina e la cocaina, a ogni ora del giorno, con tanto di vedette che controllavano il territorio utilizzando monopattini e biciclette per i loro spostamenti. Le perquisizioni hanno consentito l'arresto in flagranza di uno degli indagati e di un altro straniero, in quanto nella loro abitazione sono stati rivenuti e sequestrati 300 grammi di cocaina e circa tre chili di hashish.