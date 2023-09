Scontro treno-tir al passaggio a livello, due condannati a Ivrea

Prime condanne per il disastro ferroviario di Caluso del 23 maggio 2018 quando, al passaggio a livello nella località Arè, un treno della linea Chivasso-Aosta si scontrò con un Tir con un trasporto eccezionale fermo sui binari. Due le vittime: il macchinista del convoglio, Roberto Madau di Ivrea (Torino), e Stefan Aurelian, romeno residente a Busto Arsizio (Varese), che scortava il mezzo pesante. Altre 23 persone, personale ferroviario e passeggeri, rimasero ferite. Questa mattina in tribunale a Ivrea, Zebedia Mosconi di Desio (MB), capo scorta tecnica, è stato condannato a due anni; un anno e dieci mesi, invece, per Gabriele Bottini di Busto Arsizio, autista del secondo mezzo di scorta. Gli imputati ovevano rispondere, a vario titolo, di cooperazione in disastro ferroviario colposo, omicidio stradale e lesioni stradali gravi. Dangis Dregva, 52 anni, lituano, rappresentante legale della ditta proprietaria del camion, ha patteggiato una pena di 3 anni. Il 12 ottobre, sempre al tribunale di Ivrea, partirà il processo ai due imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario. Seguiranno i procedimenti per le richieste di risarcimento in sede civile.