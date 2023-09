Chiesa stracolma per l'ultimo saluto a Vattimo a Torino

È stracolma la piccolissima chiesa di San Lorenzo, nella centralissima piazza Castello a Torino, per i funerali del filosofo Gianni Vattimo. Insieme ai parenti e al compagno, Simone Caminada, che ha accompagnato il feretro dalla camera ardente allestita nell'aula magna dell'Università, si sono stretti allievi, colleghi e amici di tempi differenti. A celebrare è don Giovanni Ferretti, filosofo, già rettore dell'Ateneo di Macerata. Autorità, a iniziare dal sindaco, Stefano Lo Russo, rettori, filosofi come Massimo Cacciari, ma anche un piccolo gruppo di no tav, con tanto di bandiere fuori dalla chiesa, hanno salutato Vattimo in piazza Castello a Torino. Sui social la sua morte ha spinto molti a un commento per mostrare la propria fetta di ricordo. Fuori dalla chiesa è stato invece più un ritrovo nel bisogno di riconoscersi, tra vecchi amici, in pezzi di vita attuali o passati.