Museo Egizio: Cirio, Greco mai stato messo in discussione

"È come dice il ministro Sangiuliano ed è sempre stato così. Christian Greco non è mai stato messo in discussione, né prima, né ora". A ribadirlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, interpellato dal Tgr Piemonte sulla vicenda del direttore del Museo Egizio di Torino e, in particolare, sulle parole del ministro alla Cultura che questa mattina ha assicurato che nei confronti di Greco non è in atto alcuna campagna per cacciarlo. "Si è creato tanto rumore per nulla - aggiunge Cirio - sulle opinioni, legittime ma personali, di un mio assessore che però non riguardano direttamente l'istituzione. Noi abbiamo sempre riposto massima fiducia in Christian Greco. Io sono una persona pragmatica e guardo ai risultati e con lui i risultati sono arrivati e sono felice - conclude - che oggi anche le parole del ministro certifichino questo atteggiamento".