Viale in bermuda, l'Ordine dei medici chiede chiarimenti

La battaglia contro l’uso della cravatta e per la parità di genere in Sala Rossa intrapresa dal consigliere comunale torinese Silvio Viale, esponente Radicale e ginecologo, sta avendo strascichi anche fuori da Palazzo Civico. Il politico, che negli ultimi mesi ha portato avanti la sua campagna con una serie di provocazioni, come indossare bermuda o il kilt, ha ricevuto infatti una richiesta di chiarimenti, per una possibile azione disciplinare, da parte dell’Ordine dei medici in seguito a una “segnalazione che ne stigmatizza la compatibilità con la sua figura di medico e i precetti della deontologia, specie quello del decoro e del comportamento anche fuori dall’esercizio professionale”.

Per Viale “la pretesa dell’Ordine dei medici di regolare i comportamenti al di fuori dell’esercizio professionale ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione è anacronistica. L’Ordine inoltre non può entrare nella legittimità delle iniziative politiche di un consigliere comunale. Nello specifico – spiega – i bermuda o il kilt fanno parte della battaglia per la parità di genere nei regolamenti, nei quali vi sono norme solo per il genere maschile”. Viale ricorda anche che gli fu “appioppato un richiamo quando prescrivevo la pillola del giorno dopo per strada, chiedendo l’abolizione della ricetta, poi avvenuta, mentre venne archiviata la vicenda del camice sulla foto della campagna elettorale. Camice che i dirigenti dell’Ordine – conclude – oggi indossano in ogni manifestazione politica e sindacale”.