Auto contro moto nel Torinese, è morto il centauro

Un motociclista di 31 anni, del quale non sono ancora state rese note le generalità complete, è morto nel primo pomeriggio di oggi nel Torinese, tra Parella e Colleretto Giacosa lungo la strada statale Pedemontana 565. Il giovane era in sella a una motocicletta Kawasaki che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un suv Kia, a bordo del quale si trovavano due persone anziane, rimaste illese. Il centauro è morto sul colpo. La dinamica del sinistro è adesso al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea (Torino).