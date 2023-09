Diciassettenne accoltellato a Novara: fermati 3 minorenni

La squadra Mobile di Novara ha identificato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria ieri, a tarda sera, i tre presunti responsabili della sanguinosa aggressione ai danni di un ragazzo 17enne colpito da 11 coltellate nella notte tra sabato e domenica in un parco pubblico a Novara. I tre, a cui si è risaliti anche attraverso l'esame delle immagini della videosorveglianza, hanno tutti meno di 18 anni. Per questo il caso è ora passato nelle mani della Procura dei minori di Torino. Sembra confermata l'ipotesi secondo cui l'accoltellamento sia maturato nell'ambito di un giro di stupefacenti. La vittima non avrebbe onorato un debito per l'acquisto di droga e così sarebbe scattata la spedizione punitiva. Il diciassettenne accoltellato si trova tuttora in prognosi riservata all'Ospedale di Novara.