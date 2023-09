Cresce dell'1,6% la produzione industriale del Piemonte

L'industria manifatturiera del Piemonte è in crescita nel secondo trimestre dell'anno, anche se con un andamento molto eterogeneo a livello territoriale. Nel periodo aprile-giugno 2023 la produzione industriale regionale ha segnato un aumento dell'1,6% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Una performance migliore rispetto a quella media nazionale e a quella delle principali regioni manifatturiere italiane. Trainano la crescita i mezzi di trasporto, l'elettricità e l'elettronica. Torino segna la crescita più elevata (+3,6%), seguita da Cuneo (+2,8%), i segni più negativi sono quelli di Asti (-1,5%) e di Novara (-2,2%). Emerge dall'indagine congiunturale di Unioncamere Piemonte con le Camere di commercio provinciali e in collaborazione con Intesa Sanpaolo e UniCredit. "Come Camere di commercio stiamo lavorando in prima linea sui temi della trasformazione digitale e del green, anche all'interno dei fondi del Pnrr e della nuova misura regionale 'Voucher digitalizzazione pmi': occasioni importanti per le nostre imprese e per i nostri territori" spiega il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia. "L'incertezza del contesto macroeconomico non ha fermato le imprese del nostro territorio: anzi, quelle con una programmazione chiara hanno continuato a investire. La forza del Piemonte sta nei distretti e nei rapporti di filiera. Intesa Sanpaolo partirà con un tour tra 120 piccole realtà dell'artigianato, del commercio, del turismo e della ristorazione, di cui 14 qui in Piemonte, che hanno rilanciato o sviluppato la propria attività con una prospettiva più moderna e tecnologica" sottolinea Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo. "UniCredit continua a fornire supporto in termini di erogazione di credito al settore. Nei primi due trimestri del 2023 abbiamo erogato oltre 500 milioni di euro di nuovi finanziamenti alle imprese, che fanno seguito agli 1,1 miliardi di euro del 2022" aggiunge il responsabile Nord Ovest di Unicredit Marco Montermini.