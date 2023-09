Sfrattati con un volantino, inquilini in presidio all'assessorato

Hanno saputo di essere sfrattati da un avviso affisso vicino all'ascensore. Lo dicono gli inquilini dello stabile in corso Regina Margherita 292/294, a Torino che ora, insieme a Potere al popolo, annunciano un presidio, venerdì 29 settembre, davanti agli uffici dell'assessorato comunale alle Politiche sociali. "Chiediamo che il Comune si prenda le sue responsabilità, - scrivono in una nota - tutelando il diritto all'abitare di fronte al profitto privato, che rischia di esacerbare la crisi abitativa torinese". Venerdì Potere al popolo e gli inquilini chiederanno un incontro all'assessore Rosatelli consegneranno le firme raccolte contro gli sfratti". La mobilitazione è stata avviata nel luglio scorso: "In estate - si legge sempre nella nota - gli inquilini si sono rivolti all'assessore Rosatelli, chiedendo di avviare una trattativa con la proprietà per mantenere i contratti a canone concordato e tutelare il diritto all'abitare delle famiglie. L'assessore, dopo aver dato la sua disponibilità, ha comunicato di poter ricevere gli inquilini solo a fine ottobre. Troppo tardi, se si considera che i primi contratti scadranno a dicembre. In questo modo - concludono Potere al popolo e gli inquilini di corso Regina Margherita 292/294 - decine di famiglie avrebbero solo due mesi di tempo per cercarsi un'altra sistemazione, rendendo proibitivo trovare un altro affitto a canone concordato".