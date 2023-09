Manifestazione dei medici specializzandi, "riforma subito"

Medici specializzandi in piazza a Roma "per una dignità lavorativa, retributiva e formativa". In oltre 300 da tutta Italia hanno manifestato per sensibilizzare il mondo politico, accademico e civile sui problemi di un'intera generazione di giovani medici e proporre soluzioni adeguate a un tema, quello della formazione degli specialisti del domani. I giovani medici chiedono di "aprire una fase riformatrice che archivi l'attuale inquadramento del medico specializzando, fermo al 1999 e lontano anni luce da tutti i suoi colleghi europei, che in termini di diritti e tutele lo rende più simile a uno studente rispetto che ad un professionista, e soprattutto di esserne co-protagonisti". "È intollerabile - affermano i promotori della manifestazione Giammaria Liuzzi (Anaao Giovani), Massimo Minerva (Als) e Antonio Cucinella (Gmi) - apprendere che sia stato insediato un gruppo di lavoro ministeriale per riformare tale anacronistico inquadramento senza la presenza di nemmeno un giovane medico. Chiediamo con forza l'inserimento di nostri rappresentanti in tale gruppo o l'istituzione di un tavolo parallelo da noi composto che lavori in sinergia per evitare di formulare una riforma non all'altezza delle molteplici problematiche vigenti". Tra i nodi anche i livelli retributivi: "Non possiamo ipotizzare di veder nascere una riforma delle specializzazioni mediche senza un aumento retributivo, mai indicizzato, che attualmente ammonta a 1300 euro mensili al netto di tasse universitarie, Enpam, Ordine dei Medici ed assicurazione obbligatoria. Non possiamo tollerare che in futuro il medico specializzando non sia inquadrato come un professionista che si forma anche e soprattutto nei cosiddetti Learning Hospital, con la certificazione delle loro competenze come avviene per i dirigenti medici e non attraverso un esame di passaggio annuo che molte volte viene utilizzato come 'Spada di Damocle'". Inoltre per quanto riguarda l'attuale concorso di specializzazione, i giovani medici chiedono "la pubblicazione dei questionari anonimi di valutazione suddivisi per singola specialità: la nostra richiesta - spiegano - oltre ad essere una battaglia di trasparenza contro chi fa ostruzionismo per non far palesare le innumerevoli problematiche, è fondamentale per dare uno strumento oggettivo ai futuri specializzandi nella scelta della specialità a loro più consona ed evitare di avere anche quest'anno migliaia di contratti assegnati e poi abbandonati".