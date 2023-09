Flashmob abitanti Barriera Milano, "prigionieri in casa nostra"

"Siamo prigionieri in casa nostra". È racchiusa in questa frase la rabbia dei cittadini, riuniti nel Comitato Barriera di Milano, che questo pomeriggio hanno organizzato un presidio di protesta sotto il Municipio per chiedere "sicurezza, legalità e interventi di riqualificazione" per il quartiere alla periferia nord di Torino. "Abbiamo dato il sangue per comprare la casa e adesso non possiamo neanche andarcene perché non vale più nulla", dice una donna, mentre accanto a lei c'è chi chiede "tolleranza zero per i minimarket che vendono alcol negli orari in cui è vietato". Ma soprattutto i cittadini chiedono più presidio del territorio, lotta allo spaccio e al degrado. A parlare con loro è sceso il sindaco Stefano Lo Russo; "raccolgo le vostre istanze e le porterò ai tavoli competenti", ha assicurato ricordando che la sicurezza non è diretta competenza dell'amministrazione. "Hanno ragione a chiedere un presidio maggiore delle forze dell'ordine - dice -. Noi costantemente chiediamo al ministero dell'Interno, al Governo, di aiutarci nel presidio del territorio. Anche le forze dell'ordine hanno difficoltà in questo momento, ma credo davvero che sia utile in questo momento tenere alta l'attenzione coniugando la sicurezza sociale, che è di competenza del Comune, con il contrasto alla criminalità che è invece competenza del Governo. Mi farò parte attiva per portare avanti queste istanze".