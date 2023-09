Migranti: Lo Russo, pronta proroga centro, ma non è soluzione

"Non c'è ancora stata la comunicazione ufficiale, ma mi è stato anticipato che ci verrà chiesta dalla Prefettura una proroga di almeno quindici giorni per la struttura di via Traves e non potremo fare diversamente che concederla. Ma questa non può essere la soluzione". Ad annunciarlo, a proposito della struttura che a Torino viene in genere utilizzata per l'emergenza freddo ed è stata trasformata in emergenza per accogliere migranti, è il sindaco, Stefano Lo Russo, nelle comunicazioni al Consiglio comunale sulla situazione e il futuro dell'accoglienza migranti in vista della fine della concessione della struttura di via Traves, il 30 settembre, per rimetterla a disposizione dell'emergenza freddo. Il sindaco ha poi ricordato di avere chiesto al governo, con una interlocuzione diretta col ministro della Difesa, Guido Crosetto, della messa a disposizione di spazi. "Il ministro - dice - si è dato disponibile ad attivare azioni per reperire spazi. Mi sembrerebbe doveroso occuparsene e sono confidente che vi sia senso di responsabilità da parte del governo nell'aiutare i Comuni".

Nelle comunicazioni all'aula, il sindaco Lo Russo ha illustrato i numeri di via Traves dove, dall'11 luglio "sono transitate circa 1.700 persone, di cui circa 1.150 sono state smistate dalla prefettura nei Cas (centri di accoglienza straordinaria). Stamattina - ha aggiunto - erano 430 i presenti, a fronte di una capienza di 120 posti, e stimiamo che siano 100-120 i migranti che hanno lasciato la struttura", presumibilmente per tentare di passare in Francia. Altri dati riguardano i posti gestiti dal sistema Sai, "861 migranti - ha spiegato - di cui 220 minori non accompagnati". Un tema, questo, che rappresenta un'ulteriore preoccupazione dal momento che, ha spiegato ancora il sindaco, a Torino i minori stranieri non accompagnati "erano 325 nel 2021, 720 nel 2022". Il sindaco infine ha ribadito la sua contrarietà alla soluzione indicata dal governo "nazionale e regionale di istituire nuovi Cpr (Centri di permanenza per i rimpatri) per rispondere a questa situazione".