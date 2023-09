Carte bollate al Regio

Dicono che... al Teatro Regio di Torino non sia affatto così pacifica, come lascia credere l’assessore alla Cultura del Comune di Torino Rosanna Purchia, la scelta di impugnare la decisione del giudice sul risarcimento record da mezzo milione di euro per l’ex capo del personale Francesca Orazi, allontanata proprio da Purchia quando era commissario dell’ente lirico Tra chi avrebbe manifestato in modo più evidente le sue perplessità c’è Roberto Pani, che di mestiere fa l’avvocato: il tutto mentre i soci, in particolare le fondazioni, danno segni di malumore vedendo gran parte dei loro contributi bruciare nei contenziosi giudiziari (oltre a quello che riguarda Orazi ve ne sarebbero un paio particolarmente insidiosi). La questione è all'ordine del giorno della seduta del consiglio di indirizzo dell'ente di domani, 27 settembre.