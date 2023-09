Uil, in manovra ci aspettiamo più risorse per sanità

In Piemonte mancano 11mila operatori della sanità: è quanto afferma oggi al Lingotto di Torino la Uil-Fpl, in occasione dell'assemblea delle Regioni del Nord alla presenza del segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri. "Abbiamo chiesto al governo maggiori investimenti nella sanità - ha affermato Bombardieri a margine dell'assemblea - nella prossima manovra ci aspettiamo più risorse, per non perdere la grande occasione che una tragedia come il Covid ci ha lasciato: quella di non trascurare la sanità di prossimità. Serve più personale, e serve rinnovare i contratti. Durante la pandemia abbiamo chiamato i nostri operatori eroi, loro vogliono essere persone normali, che però hanno diritto a un contratto e a essere pagati bene". Così il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri, oggi al Lingotto in occasione dell'assemblea della Uilfpl delle Regioni del Nord Italia.