Trasporti: Gtt punta sulla formazione per la mobilità del futuro

Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) investe sulla formazione per la mobilità del futuro. 'Team Mobilità Futura - Torino missione zero emissioni' è il progetto che vede insieme l'azienda di trasporto pubblico locale, Compagnia di San Paolo e Fondazione Links, per la selezione e formazione di una decina di ricercatori con laurea in ingegneria/informatica per la creazione di un Centro di innovazione congiunto per la gestione della trasformazione del parco mezzi verso l'elettrico. L'obiettivo - spiega l'ad di Gtt Serena Lancione, è "creare un centro di sviluppo, ricerca e innovazione interno a Gtt che parte dall'acquisizione di competenze nuove, soprattutto per l'elettrico. Profili professionali che sappiano interpretare il cambiamento e un nuovo metodo di inserimento in azienda, con un percorso di training on the job grazie al quale Gtt potrà, tra due anni, contare su nuove figure professionali che includono capacità di ricerca, operatività e servizio". La Città - aggiunge il sindaco Stefano Lo Russo - "desidera costruire a TORINO un centro di innovazione di rilievo nazionale sul trasporto pubblico del futuro, che includa competenze multidisciplinari per governare i cambiamenti in atto e massimizzare i benefici per il territorio".