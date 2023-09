Mottarone: Nerini e Perocchio sospesi per un anno da attività

Verranno sospesi per un anno dall'esercizio dell'attività di impresa e professionale Luigi Nerini e Enrico Perocchio, rispettivamente amministratore della società che gestiva la funivia del Mottarone e direttore d'esercizio dell'impianto, entrambi tra gli imputati per l'incidente del maggio di due anni fa in cui persero la vita 14 persone. Nerini e Perocchio, tramite i loro legali, hanno infatti rinunciato al ricorso in Cassazione depositato tempo fa contro il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame di Torino, lo scorso gennaio, aveva disposto il divieto, per un anno, di esercitare l'attività di imprenditore nel settore del trasporto pubblico e privato per il primo e il divieto di esercitare la professione di ingegnere per il secondo, con sospensione dal relativo albo professionale. Quindi automaticamente la Suprema Corte dovrebbe dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Dopo la notifica dell'atto da parte degli ermellini, diventerà esecutiva la decisione dei giudici torinesi che avevano accolto la richiesta della Procura di Verbania.