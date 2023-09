Immobiliare: compravendite in calo, atteso -8% in 4 trim. 2023

La compravendita di immobili in Italia nel quarto trimestre 2023 si stima sarà in calo dell'8% a 192.177 unità sullo stesso periodo del 2022. Il maggior numero di compravendite autunnali si prevede a Milano (10.920), più del doppio rispetto a Roma (4.813) e Torino (4.041). Seguono Bari (3.396), Bologna (2.386) e Genova (2.199). Dal 2011 al 2022, il 4 trimestre e risultato il periodo in cui si registra il maggior numero di compravendite, confermandosi il periodo migliore per comprare casa. Sono i risultati del report Reopla "Compravendite immobiliari in Italia: le previsioni per la fine del 2023", realizzato mediante AgentPricing, servizio online che permette di offrire valutazioni immobiliari oggettive e professionali "Dopo la pandemia il settore immobiliare ha visto una forte crescita passando da oltre 558 mila compravendite del 2020 alle 784 mila del 2022, anno di maggiore espansione del mercato rispetto a tutto il decennio 2011-2022. Nel 2023, nonostante l'ultimo recente aumento dei tassi, la contrazione sul mercato continuerà a seguire l'andamento storico: i dati di AgentPrincing confermano, come da stima dell'Istat, un trend di progressivo rallentamento accentuato dall'aumento dell'inflazione e del tasso dei mutui, che tuttavia sta affievolendosi", dichiara Patrick Albertengo, co-founder e ad Reopla. "Nell'ultimo trimestre stimiamo che le compravendite di immobili subiranno una contrazione media su scala nazionale dell'8%, con crolli soprattutto nelle grandi città. Rispetto alle metropoli, le province soffrono maggiormente dei periodi di contrazione e sono le ultime a beneficiare delle normalizzazioni del mercato: ciò è evidente, per esempio, a Bologna e Bari, le due città in cui si registra il maggior calo di compravendite autunnali, rispettivamente -14% e 13%".