Turismo: +5,2% arrivi in Piemonte negli ultimi cinque anni

"I movimenti turistici della nostra regione in questi ultimi cinque anni hanno registrato un incremento importante negli arrivi +5,2% arrivando a superare quota 5milioni e 550mila con i pernottamenti del 2022, tornati a quota 15milioni". A sottolineare i dati è Vittoria Poggio, assessora al Turismo della Regione Piemonte, in occasione del World Tourism Day. "Il Piemonte - ha aggiunto Poggio - si ritrova oggi meta sempre più internazionale, con un numero di turisti stranieri maggiore del 2018, merito del grande lavoro che abbiamo fatto sui mercati stranieri. I mercati esteri di riferimento sono i principali Paesi europei, come Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito oltre che Stati Uniti d'America. L'andamento del 2023 conferma il trend di crescita del turismo in Piemonte con la componente internazionale che nel primo semestre ha registrato +22% di movimenti. La crescita della domanda è naturalmente correlata all'offerta che, nella ricettività, si è dimostrata estremamente resiliente alla pandemia, ed è cresciuta del 2,3%". "Sono certa - conclude l'assessora - che questa sia la strada giusta da percorrere, insieme ai grandi eventi che il Piemonte ormai ospita quasi quotidianamente, per portare la nostra regione nei trend topic internazionali".