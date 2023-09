Una targa all'eroe che salvò la bimba precipitata da un palazzo

Mattia Aguzzi, l'impiegato di banca di 37 anni diventato un'eroe per aver salvato una bambina di 4 anni caduta lo scorso agosto dal quinto piano di un palazzo di via Nizza, a Torino, è stato ricevuto questa mattina dal consiglio regionale del Piemonte, a Palazzo Lascaris. Il presidente Stefano Allasia ha donato ad Aguzzi una targa "come riconoscimento per il suo gesto straordinario e l'alto senso civico dimostrato". "È un momento pieno di gratitudine certamente per un gesto straordinario, per aver salvato la vita a una bimba di 4 anni, ma che ci permette stamattina di esprimere e condividere insieme alcune riflessioni rispetto a quello che la vita toglie e a quello che dona, ed ancora rispetto a quello che è il nostro rapporto con la quotidianità e con i tempi che stiamo vivendo e la società che stiamo costruendo", ha detto Allasia. "Il gesto di Mattia c'è sicuramente una dose di fatalità, quella di trovarsi proprio in quel luogo ed in quel preciso momento, e c'è una dose di coraggio, il coraggio di non spostarsi, di mettere il proprio corpo per evitare che il corpo della piccina cada al suolo", ha aggiunto Allasia. "Dedico questa targa anche a Emilio, l'uomo che urlò dal palazzo difronte. E lo dedico alla bambina", ha commentato Aguzzi. "Credo che il gesto di Mattia possa essere da esempio per tanti di noi - ha ancora commentato Allasia - un simbolo positivo di persone che non si voltano d'altra parte, che rigettano l'indifferenza e la superficialità, che non fanno dell'egoismo uno stile di vita, perchè c'è davvero bisogno di ricostruire luoghi dove donne, uomini, giovani e anziani si prendano a cuore gli altri anziché pensare solo a sé stessi, dove si persegue il bene collettivo anziché quello individuale". "Mattia grazie a te questa bimba potrà inseguire i suoi sogni", ha concluso il presidente del Consiglio regionale.