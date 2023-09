Lo Russo, migranti via Traves in Cas fuori regione

"Non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione formale, ma dalle interlocuzioni informali parrebbe esserci l'intenzione del ministero dell'interno di liberare via Traves entro pochi giorni smistando in altri Cas (Centri di accoglienza straordinaria) fuori regione le persone che sono in quel centro. Attendo a breve la nota formale di questa intenzione espressa ieri in una riunione al Viminale". Ad anticiparlo, a margine di una conferenza stampa in Regione sulla mobilità, è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo a proposito del centro utilizzato per l'emergenza migranti e che fra pochi giorni dovrebbe tornare nella disponibilità della Città per l'emergenza freddo.