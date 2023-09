Molinette, rinnovati ambulatori e day hospital di Oncologia

Taglio del nastro oggi all'ospedale Molinette della Città della salute di Torino per il nuovo day hospital e i nuovi ambulatori del reparto di Oncologia medica 2, sui quali sono stati investiti 230mila euro, di cui 130mila messi a disposizione dall'Andos, l'Associazione nazionale delle donne operate al seno. Presenti all'evento il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, con gli assessori alla Sanità, Luigi Icardi, e al Bilancio, Andrea Tronzano, oltre al direttore generale della Città della Salute, Giovanni La Valle, e fra gli altri il direttore del dipartimento di Oncologia, Umberto Ricardi. Il reparto, ora decorato con fotografie artistiche che ritraggono alcune donne in cura presso il centro, esegue oltre 25mila prestazioni specialistiche oncologiche ambulatoriali e oltre 10mila terapie infusionali oncologiche all'anno. Gli ambienti più piacevoli, è stato spiegato, puntano ad attrarre l'attenzione dei pazienti, alleviandone lo stress. È stata creata anche un'area benessere dove seguire lezioni di yoga, tecniche di relax e mindfulness.

L'Oncologia medica 2, diretta da Mario Airoldi, è al terzo piano del presidio San Lazzaro dell'ospedale Molinette e con l'occasione, grazie al contributo di Andos (Associazione nazionale donne operate al seno) Comitato di Torino OdV, si è proceduto al re-styling della struttura. La struttura si è inoltre dotata di un'Area benessere polifunzionale, in cui possono essere condotte attività di estetica, cura della persona, massaggi, indicazioni per l'igiene orale e personale in corso di terapia, yoga, tecniche di relax e mindfulness. E' inoltre dotata di una banca della parrucca, per fornire gratuitamente parrucche e consulenza di hair stylist ai pazienti. L'Andos. ha inoltre donato tre apparecchi Hilotherapy ChemoCare, che, sfruttando il raffreddamento delle estremità durante la chemioterapia, permettono di ridurre sensibilmente il danno neurologico, talvolta permanente, causato da alcuni chemioterapici. Nella nuova riorganizzazione della struttura, è stato realizzato anche un ambulatorio dedicato ai colloqui con gli psico-oncologi, che fanno parte integrante del percorso assistenziale oncologico. I volontari Andos ed Anapaca (Associazione nazionale assistenza persone ammalate di camcro), presenti quotidianamente, supportano attivamente la struttura, rendendo più agile l'accesso alle prestazioni fornite, dando corretta informazione sui percorsi assistenziali, di sostegno sociale e previdenziali, rendendo più confortevole il soggiorno dei pazienti.

"Ci prendiamo cura dei nostri ospedali per prenderci cura meglio delle persone. Questo complesso non riceveva interventi di manutenzione straordinaria da almeno 13 anni. La necessità di farlo era dettata da ragioni di sicurezza ma anche di vivibilità. Perché è innegabile che in un ambiente più bello ci si cura meglio" ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Questo intervento - ha spiegato il governatore - si inserisce in una azione virtuosa che stiamo facendo su un ospedale, le Molinette, che ha cento anni. Recentemente siamo intervenuti dove c'era stato qualche cedimento nei controsoffitti e abbiamo attivato un monitoraggio di tutti quelli presenti nella struttura. In questa direzione vanno anche i lavori per il nuovo pronto soccorso, per il quale abbiamo stanziato 9,5 milioni di euro: le procedure per l'assegnazione dei lavori sono in corso, e i cantieri partiranno nei primi mesi del 2024".