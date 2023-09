Torna la notte dei ricercatori, Torino la dedica a Calvino

Torino dedica a Italo Calvino la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, in programma venerdì 29 e sabato 30 settembre. Per la prima volta avrà l'epicentro nella suggestiva cornice dei Musei Reali. Per il secondo anno la Notte è targata Unight - United citizens for research, progetto che coinvolge anche Universitas Montium: Timisoara (Romania), Chambéry (Francia), Covilhã (Portogallo) e Pau (Francia). La manifestazione apre venerdì 29 settembre alle 17.30 nel Teatro Romano del Museo di Antichità, con una dedica a Italo Calvino, di cui il 15 ottobre ricorre il centenario dalla nascita. All'Università di Torino Calvino si laureò in Lettere nel 1947, con una tesi su Joseph Conrad, e frequentò per poco anche la facoltà di Agraria. "Siamo davvero orgogliosi di dedicare questa edizione a Italo Calvino illustre laureato del nostro ateneo. Un intellettuale europeo, curioso e sempre aperto alle suggestioni e innovazioni della scena culturale internazionale" ha detto Giulia Carluccio, prorettrice dell'Università di Torino. A Calvino sarà dedicata una mostra presso l'Archivio Storico dell'Università, nel palazzo del Rettorato. L'allestimento si sviluppa lungo 6 percorsi tematici nei Giardini Reali tra 100 laboratori a cielo aperto, con esperimenti, presentazione di prototipi e giochi. Unight è anche una maratona di 50 ore di talk. Non mancheranno le performance musicali e gli spettacoli, tra cui il venerdì alle 18 Poetry for the planet, una gara a colpi di poesia su crisi climatica e salute globale, e alle 20.45 il Teatro della Caduta presenta Gli insoliti noti. Chi è chi?, dove ricercatrici e ricercatori si confonderanno con artisti: tutto il pubblico dovrà indovinare le loro identità.