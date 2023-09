CRONACA

Strage familiare ad Alessandria: uccide moglie, figlio e suocera poi si toglie la vita

Il massacro prima in casa e poi nel giardino della Rsa Divina Provvidenza. Trovato prima il corpo dell'anziana, poi gli altri due. Carabinieri al lavoro per ricostruire cosa sia successo. L'uomo, un ingegnere consulente informatico, ha lasciato un biglietto

Strage familiare ad Alessandria: un uomo di 67 anni, Martino Benzi, in visita alla suocera 78enne, ha ucciso quest'ultima nel giardino dell'Istituto di cura e riabilitazione Divina provvidenza con un coltello per togliersi poi a sua volta la vita tagliandosi la gola. Poco dopo i carabinieri hanno scoperto, in casa dell'uomo, i cadaveri della moglie, di 55 anni, e del figlio 17enne di Benzi. Ancora molti gli elementi da accertare e da definire con chiarezza, sui quali stanno lavorando i militari della compagnia e della sezione investigazioni scientifiche della città.

Martino Benzi era un ingegnere, la moglie Monica un'impiegata e il figlio Matteo uno studente. La suocera si chiamava Carla Schiffo. I carabinieri, dopo la tragedia nell'istituto hanno cercato di rintracciare moglie e figlio dell'uomo, scoprendo quindi che la donna non era andata al lavoro e che il ragazzo non era a scuola. A quel punto i militari sono andati a casa della famiglia e, sfondata la porta, hanno trovato i due corpi. Per il massacro sarebbe stata usata la stessa arma.

Benzi ha lasciato un biglietto annunciando ciò che avrebbe fatto. In casa dell'uomo, infatti, sarebbero stati trovati alcuni scritti relativi alle sue intenzioni ma nulla, secondo gli inquirenti, per capire con certezza il movente della strage.

“Sono uno che — nato nel 1956 — si è deciso a fare un figlio a cinquant'anni, età in cui qualche mio compagno di scuola diventava nonno”. Scriveva così sul suo blog. Benzi amava scrivere del figlio. “Mi piace raccontare. E scrivere. Ho incominciato a farlo seriamente il giorno in cui mio figlio ha compiuto diciotto mesi e all'inizio era la trascrizione delle favole raccontate a lui, poi sono diventate storie per quando fosse stato più grande”. Sempre a proposito del figlio scriveva ancora: “A maggio 2006 mi è nato un bel bambino, all'età in cui qualche mio compagno di scuola diventava nonno. Non credo di aver bisogno di dirti che una cosa del genere contribuisce - mi costringe - a mantenermi giovane e al passo coi tempi”.