Ultraleggero caduto, la procura Torino apre un fascicolo

La procura di Torino ha aperto un fascicolo sul caso dell'aereo da turismo caduto nei giorni scorsi fra Moncalieri e Pecetto. Il velivolo, un Cessna 172 che secondo le prime indicazioni ha avuto un'avaria al motore, al momento dell'impatto si è ribaltato. Una delle tre persone a bordo ha riportato delle contusioni alla schiena non gravi. Il procedimento è aperto per disastro aviatorio in forma colposa ed è senza indagati. A svolgere gli accertamenti sono i carabinieri e gli operatori dell'Ansv (agenzia nazionale per la sicurezza del volo). Il pilota era riuscito a governare l'apparecchio e a dirigerlo in una zona lontana da strade e case.