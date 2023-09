RETROSCENA

Moncalvo lascia la Coldiretti

(e attende la chiamata politica)

Passaggio del testimone con l'imprenditrice del riso Brizzolari. Nel futuro dell'ex numero uno nazionale, poi tornato in Piemonte, la guida di una società collegata. Filogovernativo, da Martina a Renzi ai 5 Stelle, oggi con Fratelli d'Italia si sente come in famiglia

Lascia i campi, ma non è detto non scenda in campo. Il passaggio del testimone per la presidenza di Coldiretti Piemonte all’imprenditrice novarese del riso Cristina Brizzolari segna la fine del mandato di Roberto Moncalvo e pure del suo impegno ai vertici della più potente associazione di categoria che affonda profonde e solidissime radici nell’Italia del dopoguerra quando era un tutt’uno con la Dc e in quel partito esprimeva e faceva eleggere figure non meno potenti.

Un potere che, pur esercitato nei confronti della politica, non ha evitato all’associazione granaio di voti specie sotto la guida del mitico Paolo Bonomi, di essere sempre (un po’ più, un po’ meno) filogovernativa. Postura, per molti versi, incarnata proprio da Moncalvo, specie durante il quinquennio da presidente nazionale, il più giovane della storia, coincidente con la XVII legislatura durante la quale incrociò il renzismo cui mostrò tutta sua simpatia ed empatia.

Oggi, lasciando il posto all’imprenditrice cui Forbes ha dedicato un ampio servizio raccontando il suo passaggio dall’immobiliare tra Roma e Londra al riso delle campagne novaresi complice la ristrutturazione dell’antico casale di famiglia voluta dal suocero, l’ambasciatore e già presidente di Unicredit Private Banking Luigi Guidobono Cavalchini, Moncalvo annuncia il suo futuro impegno al vertice di Aiuta, l’associazione branca di Coldiretti che opera nell’ambito dell’agricoltura sociale.

Di lui, classe 1980, una laurea in ingegneria dell’autoveicolo rimasta appesa mentre a viaggiare era l’azienda agricola di famiglia, a Settimo Torinese, gestita insieme alla sorella, si è sempre parlato incrociando il ruolo, via via crescente, in Coldiretti con una discesa in politica. Un solco appena accennato, di quelli che non serve saltare, basta un passo. Lo intravide, quel passo, come soluzione per la candidatura alla presidenza della Regione nientemeno che Piero Fassino. Poi non se ne fece nulla, ma nel frattempo uscito da Palazzo Chigi Matteo Renzi colpito dalla grandinata referendaria, il filogovernativismo della Coldiretti, Moncalvo lo interpreta con le aperture nei confronti del Governo gialloverde. Il suo mandato al vertice nazionale è scaduto, ma tornando in Piemonte non tralascia di apprezzare misure protezionistiche sull’agroalimentare del Conte 1.

Nella sua regione, nel frattempo passata al centrodestra, fa ben presto sentire il peso dell’associazione e lo rammenta senza troppi convenevoli al neoassessore all’Agricoltura, il leghista Marco Protopapa inciampato nelle nomine di due consulenti, già dirigenti delle altrettante associazioni agricole concorrenti della Coldiretti. Non serve neppure marciare con i trattori. Protopapa incassa, per un po’ resiste, poi sia adegua. Mai come Moncalvo ai governi di turno. “È stato il ministro dell’Agricoltura con cui ho lavorato meglio” disse, nell’autunno dell’anno scorso, salutando Nunzia De Girolamo a un convegno con cui Forza Italia scaldava i motori per la campagna elettorale. La stessa identica cosa aveva detto, molto prima però, proprio di chi qualche anno più tardi avrebbe preso il posto della De Girolamo, ovvero l’allora segretario del Pd Maurizio Martina. Un ecumenismo in cui non manca neppure il rito della vendemmia, sul filare destro, celebrato nei vigneti dell’allora europarlamentare e non ancora governatore Alberto Cirio, con Antonio Tajani in maglietta e Anna Maria Bernini abbigliata come a una sfilata di Fendi.

Dalla vigna al grattacielo il passo è breve, lesto quello di Moncalvo verso l’ascensore che conduce al quarantesimo piano. Il rapporto con il presidente oltrepassa il peccato veniale di questi nell’aver avuto la tessera di Confagricoltura. Il successore di Moncalvo al vertice nazionale, Ettore Prandini, figlio dello scomparso ministro democristiano Giovanni, non nasconde l’intesa dell’associazione con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Stavolta il filogovernativismo passa dal cognato di Giorgia Meloni, causa guerra alla carne sintetica. Una battaglia che certamente non vede imboscato l’appena ex presidente di Coldiretti Piemonte, il quale con i Fratelli d’Italia pare sentirsi un po’ come in famiglia.

I beneinformati rscludono una candidatura alle regionali. Ciò non significa, tuttavia, che un posto per lui nella futura giunta non possa spuntare. Il precedente c’è ed è quello del piddino Giorgio Ferrero passato dalla Coldiretti astigiana all’assessorato dell’allora esecutivo di Sergio Chiamparino. Una chiamata da esterno, per Moncalvo, è nel novero delle ipotesi anche se quei tre posti sono stretti e, comunque, prevedibilmente dovranno essere ripartiti. Chi si intesterebbe l’ex presidente della potente associazione agricola, senza farlo passare dal vaglio del voto? Quella poltrona, non è un mistero, la intende prenotare l’attuale assessore alla Sanità, Luigi Icardi, il leghista che fece la sua campagna elettorale nelle campagne e poi gli toccò passare in corsia, con un rapporto tra lui e Cirio, più spesso che mai, pari a quello tra la siringa e le terga. Un aspetto, pure questo, che potrebbe influire nella formazione della prossima giunta in cui nessuno si stupirebbe più di tanto nel vedere l’uomo della Coldiretti. Come ai tempi in cui al Governo c’era la Dc. E pure dopo, perchè in agricoltura si lavora tutte le stagioni.