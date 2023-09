Torna LiberAzioni Festival, dialogo con il carcere

Torna LiberAzioni - festival delle arti dentro e fuori, che giunge alla quarta edizione biennale e approfondisce la relazione fra carcere e società. Il lavoro si svolge grazie alla condivisione delle azioni con l'ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Torino, attraverso il più ampio percorso per un dialogo con il carcere che dà il sottotitolo al festival. LiberAzioni, promosso dall'Amnc - Associazione museo nazionale del Cinema, che compie 70 anni, è in programma dal 9 al 15 ottobre in diversi luoghi e fa dialogare cinema, teatro, letteratura e ricerca. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Al centro ci sono le donne, dentro e fuori dal carcere, ancora oggi colpevolizzate quando sono vittime e spesso dimenticate nella loro sofferenza. Per il cinema sono in concorso cinque anteprime assolute e 8 regionali in concorso. "Paragoniamo volontariamente femminicidi e suicidi perché in entrambi gli specifici casi le cause vanno ricercate al di fuori della responsabilità delle vittime - dice Valentina Noya, direttrice di LiberAzioni e vicepresidente di Amnc - così come le ragioni del pubblico oblio cui queste donne rimangono doppiamente condannate, siano esse formalmente detenute o libere. Quest'anno LiberAzioni si impegna anche per loro, per evitare il depistaggio mediatico di un tema nodale come la violazione dei diritti delle donne nel nostro Paese". L'edizione 2023 avrà una forte connotazione femminile grazie alla presenza di ospiti come Annalisa Cuzzocrea, Monica Cristina Gallo, Tizza Covi, Vera Gemma e Kasia Smutniak.