Ricostituita federazione Piemonte medici chirurghi e odontoiatri

Dopo un periodo di inattività, è stata ricostituita, su iniziativa dI Federico D'Andrea, presidente dell'Ordine novarese, la Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri del Piemonte. Nel corso della prima riunione, che ha visto intervenire tutti i presidenti provinciali o loro rappresentanti, sono stati affrontati due argomenti di stretta attualità: la riorganizzazione del servizio di 118 e le problematiche legate alla sempre più accentuata burocratizzazione della professione. Temi sui quali verranno preparati appositi documenti che verranno presentati all'assessore regionale alla sanità. "Proprio l'esigenza di confrontarci costruttivamente con la Regione - afferma D'Andrea - ci ha portati a ricostituire al Federazione regionale, in modo da presentarci agli incontri in maniera unitaria e quindi di avere maggior potere contrattuale''. "''Il documento regionale sulla riorganizzazione del 118 - è stato detto durante la riunione - ci preoccupa perché la strada intrapresa è quella di una presenza costante del personale infermieristico sulle ambulanze e una relativa limitazione degli interventi dei medici sul posto. E in più va sottolineato come gli Ordini non siano stati coinvolti, né informati. Non solo, ma dalla Regione è stato detto che gli Ordini non avevano alcun potere di modificare i contenuti, che era già stato deciso e il relativo documento veniva inviato solo per conoscenza. Non è il caso di proporre una sorta di 'guerra' di religione tra le due componenti, entrambe essenziali, del sistema dell'emergenza. Limitare la presenza del medico sulle ambulanze risponde a un altro problema, ovvero quello dell'assenza di un numero sufficiente di medici nel servizio 118".