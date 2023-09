OBITUARY

La tragedia, il dolore, il lutto.

Addio alle vittime di Brandizzo

Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio oggi in Piemonte per i funerali di tre delle cinque vittime della strage sui binari nella notte tra il 30 e il 31 agosto. Lo strazio dei parenti, il pianto degli amici, la colonna sonora con le loro canzoni preferite

Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio oggi in Piemonte per accompagnare la celebrazione dei funerali di tre delle cinque vittime della strage avvenuta alla stazione ferroviaria di Brandizzo. Gli operai sono stati travolti da un treno la notte tra il 30 e il 31 agosto scorsi mentre erano al lavoro sui binari. Il minuto di silenzio è stato osservato alle 12 per tutti i cittadini e all'inizio di tutte le iniziative pubbliche. Tutto il personale delle società delle Ferrovie è stato invitato a osservare un momento di raccoglimento.

A Vercelli, nella chiesa di Sant’Antonio al rione Isola, alle 10,30 è stato dato l’estremo saluto a Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, il più anziano tra gli operai travolti dal treno. I funerali di Giuseppe Aversa, di Borgo d’Ale, si sono svolti invece nel Duomo di Chivasso, sua città natale, alle 11. Alle 15 in Duomo a Vercelli il funerale del 34enne Michael Zanera. Domani a Brandizzo, nel campo a fianco dell’oratorio della Chiesa di San Giovanni Evangelista, l’ultimo saluto a Giuseppe Sorvillo, mentre sabato alle 9,30, in Duomo a Vercelli, quello al più giovane delle vittime, Kevin Laganà, 22 anni.

“Quello che è accaduto è una sventura che ha toccato il cuore e la vita di tutti gli italiani, e di tutte le persone a loro care. Loro continuano a volervi bene, ora sono tutti in cammino verso la luce, verso la pace”. Lo ha detto don Massimo Bracchi ai funerali di Lombardo. I parenti della vittima si sono radunati insieme ai familiari di Kevin Laganà e Michael Zanera, le altre due vittime di Vercelli della strage del 30 agosto. La bara è stata accolta dal brano “Guerriero” di Marco Mengoni. All’uscita, tra gli applausi, la canzone “D’Improvviso” di Lorenzo Fragola. Presenti alle esequie il sindaco Andrea Corsaro, il presidente della Provincia Davide Gilardino, il viceprefetto e il governatore del Piemonte Alberto Cirio con i rispettivi gonfaloni. “Il signore vi accompagni affinché troviate la pace e continuate a camminare – ha aggiunto il parroco nell’omelia –. La vita va avanti e un giorno li troveremo tutti davanti a quella luce”. Presenti anche rappresentanze sindacali e numerosi conoscenti di Lombardo che si sono stretti attorno alla moglie della vittima, Barbara, e ai tre figli.

Una rosa rossa, tra i fiori bianchi, e la scritta “La tua mamma”. È l'ultimo saluto di Lidia al figlio Giuseppe Aversa. Chivasso oggi si è fermata per le esequie di Giuseppe, cresciuto in città, ma che da dieci anni viveva a Borgo D’Ale, nel Vercellese. Davanti al duomo di Santa Maria Assunta sono stati posti dei palloncini azzurri e bianchi e le corone di fiori delle Ferrovie e della azienda Si.Gi.Fer., dove lavorava Aversa. Il feretro è arrivato in corteo dall’ospedale. Ad attenderlo in Piazza della Repubblica un centinaio di persone. Tra di loro anche l’assessore regionale Fabrizio Ricca e Gianluca Gavazza, vicepresidente del Consiglio regionale. Presenti anche i sindaci di Chivasso e Borgo D’Ale. “Sarai sempre con noi. Gli amici” si legge su un nastro. Amici e parenti hanno indossato una maglietta con la foto di Giuseppe e con la frase stampata “Sempre nel cuore”. Sulla manica il simbolo della Juventus, di cui il 49enne era molto tifoso, e sulle spalle la scritta “Beppe”. Quando la bara è arrivata sul sagrato c’è stato un lungo applauso.